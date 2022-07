Coro de jovens ucranianos atua com os Rolling Stones em Viena

Jovens de dois coros ucranianos subiram ao palco com os Rolling Stones, na sexta-feira, em Viena, na Áustria. Os jovens viajaram de Kiev para se apresentaram em palco com a banda britânica e cantarem o tema de 1969 “You Can’t Always Get What You Want”.