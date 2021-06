De pinhas a esterco de cavalo: Rússia abre trilho para ser percorrido com os pés descalços

No Parque Nacional Losiny Ostrov, na região de Moscovo, na Rússia, foi inaugurado um trilho com diversas superfícies para ser percorrido com os pés descalços. São mais de três quilómetros cobertos de pinhas, rochas ou esterco de cavalo. Segundo os criadores do conceito, andar descalço em superfícies diferentes melhora a saúde.