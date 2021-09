Derrubada estátua simbólica do passado esclavagista dos EUA

Após vários anos de tensões centradas no passado esclavagista dos Estados Unidos, o mais importante monumento apontado como um símbolo racista no país foi derrubado, na quarta-feira, em Richmond, no estado da Virgínia: a gigantesca estátua do general Lee, comandante dos sulistas.