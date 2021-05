Desabamento de viaduto do metro no México faz pelo menos 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas, na segunda-feira à noite, no desabamento de um viaduto do metro para uma estrada na Cidade do México, capital do México. O viaduto desabou em cima de carros, tendo pelo menos um carro ficado preso entre os escombros.