Detenção de filho de El Chapo desencadeia onda de violência no México

As forças de segurança mexicanas capturaram, esta quinta-feira, o líder do cartel de drogas Ovidio Guzman, filho de Joaquin "El Chapo" Guzman, o que desencadeou uma onda de violência, com estradas bloqueadas, tiros de helicóptero e aviões atingidos.