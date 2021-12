Detido homem de 34 anos que batia na mulher até ela desmaiar

Um homem, de 34 anos, foi detido pela PSP por violência doméstica contra a mulher, de 35, no concelho de Aveiro. Em várias situações, a vítima foi agredida com extrema violência e o agressor só parou com os murros e os pontapés após a vítima desmaiar.