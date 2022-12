Dezenas de Pais Natais trocam os trenós por gôndolas e percorrem canais de Veneza, em Itália

Os Pais Natais percorreram o Grande Canal para participar na 12ª edição da colorida regata de Natal em que os remadores competem com as suas gôndolas ou com o seu 'mascarete', um típico barco veneziano, decorado com motivos de Natal.