Direção e rostos do CM e CMTV vão percorrer o País para agradecer confiança dos leitores e vendedores de jornais

O diretor-geral editorial do Correio da Manhã, Carlos Rodrigues, anunciou, esta sexta-feira, que a partir deste mês de fevereiro, a direção e os rostos do Correio da Manhã e da CMTV percorrerão o País, na última semana de cada mês, para agradecer a confiança dos leitores e premiar pontos de venda do jornal.