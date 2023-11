Direto de jornalista libanesa interrompido por queda de míssil perto da fronteira com Israel

Um míssil caiu, na segunda-feira, perto de um grupo de jornalistas em Yaron, no Líbano. O governo libanês acusa Israel de ter atacado os repórteres que cobrem a escalada do conflito entre as tropas israelitas e Hezbollah.