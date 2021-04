Distúrbios em Jerusalém um dia após retirada de barreiras que impediam acesso à Cidade Velha

Centenas de palestinianos reuniram-se em frente ao Portão de Damasco, em Jerusalém, na noite de segunda-feira, um dia após terem sido removidas as barreiras colocadas pela polícia israelita que impediam o acesso à praça de Jerusalém Oriental e à Cidade Velha. O incidente ocorreu na sequência de vários confrontos que começaram a 13 de abril, no início do Ramadão.