Don Pina: "Colocar a 'Guiné-Bissau no mapa' é mais que um projeto musical"

O cantor guineense Don Pina vai dar um concerto com o intuito de colocar a "Guiné-Bissau no mapa". O espetáculo está marcado para 23 de julho, no espaço Intro-House, no Cacém, e vai contar com várias gerações de músicos do país.