‘Doutor horror’ a um passo de ser acusado pelo MP no caso do 'bebé sem rosto'

Está finalizado o inquérito contra Artur Carvalho, o obstetra envolvido no caso de Rodrigo, o bebé que nasceu sem rosto no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O Ministério Público prepara-se para acusar o médico depois de já ter na sua posse o parecer do Instituto Nacional de Medicina Legal.