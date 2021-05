Drones israelitas lançam gás lacrimogéneo em manifestantes palestinianos na Cisjordânia

As forças israelitas usaram drones para lançar gás lacrimogénio nos manifestantes palestinianos que se encontravam a protestar perto do assentamento de Beit El, na Cisjordânia, no domingo. Estes drones foram usados pela primeira vez pela polícia israelita em 2018, durante protestos na fronteira com Gaza.