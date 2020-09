Duas pessoas morreram e 33 estão infetadas com Covid-19 em lar do Entroncamento

A autarquia do Entroncamento informou que uma mulher de 94 anos, utente do Lar dos Ferroviários, morreu. É a segunda vítima mortal neste lar, que conta ainda com 21 funcionários e 12 utentes infetados.