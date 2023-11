“É pena não ter levado o véu do casamento”: Adriano Silva Martins sobre separação de Luciana Abreu e Moura Caetano

Comentador do ‘Noite das Estrelas’ analisa as reações de Luciana Abreu após separar-se de João Moura Caetano. Em entrevista a atriz explica os motivos do fim do relacionamento.