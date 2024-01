"É um filho de que estou a tratar" Mulher de Salgado diz que ex-bancário perdeu a independência

Maria João Salgado, casada há quase 60 anos com o antigo presidente do Grupo Espírito Santo, salientou a degradação do estado de saúde do marido, assinalando que tem de o acompanhar em praticamente todas as atividades do dia a dia.