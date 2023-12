"É uma relação que está cada vez mais sólida": Daniel Nascimento sobre namoro de Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Comentador do 'Noite das Estrelas' fala sobre a vinda da filha da apresentadora da TVI para Porto para passar o Natal com a família e a possível vinda do piloto de fórmula 1 até Portugal para se juntar à namorada.