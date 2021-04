EMA mantém confiança na vacina da Johnson & Johnson e garante que benefício supera risco

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) afirma ser "possível" ligação entre a vacina Johnson & Johnson e casos de coágulos no sangue incomuns, no entanto, está pronta a retomar a distribuição na Europa uma vez que considera que o benefício-risco continua a ser positivo