Emma Coronel Aispuro, a leal companheira de 'El Chapo' acusada de manter cartel de drogas

A leal companheira de "El Chapo" foi detida esta segunda-feira no Aeroporto Internacional Dulles, no norte da Virgínia, nos EUA, acusada de conspirar para distribuir droga nos Estados Unidos da América. Em cima da mesa está a possibilidade de Emma ter tomado conta do cartel deixado pelo marido.