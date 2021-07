Encontrados corpos das 28 vítimas de avião que se despenhou na Rússia

As equipas de resgate encontraram esta quarta-feira os corpos das vítimas da queda do avião Antonov An-26, que na terça-feira se despenhou perto do seu destino, Palana, na península de Kamchatka, na Rússia. A bordo seguiam 28 pessoas.