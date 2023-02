Enfermeiras seguram incubadoras para proteger bebés durante sismo na Turquia. Veja as imagens

Câmaras de videovigilância captaram momento em que as enfermeiras da Unidade de Cuidados Intensivos de neonatologia correram para segurar as incubadoras e proteger os recém-nascidos. As imagens do hospital de Gaziantep, no sudeste da Turquia, foram partilhadas pelo Ministério da Saúde.