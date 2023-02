Equipas de futebol russa e ucraniana partilham hotel na Turquia e acabam à pancada

Os russos do Shinnik Yaroslavl e os ucranianos do Minaj estão em estágio no mesmo hotel, em Belek, na Turquia, e os jogadores das duas equipas acabaram por se envolver numa cena de pancadaria num corredor. "Os nossos jogadores agiram como uma verdadeira equipa, defendendo um companheiro, que foi atacado", explicou o Shinnik.