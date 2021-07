Equipas de resgate fazem 15 minutos de silêncio pelas vítimas do edifício que colapsou em Miami

As autoridades deram por terminadas, esta quarta-feira, as buscas por sobreviventes do edifício que desabou em Miami, nos Estados Unidos da América, na madrugada de 24 de junho. Após o fim das operações, as equipas de resgate prestaram tributo às vítimas.