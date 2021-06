Equipas de resgate fazem buscas na cave de prédio que desabou em Miami

As equipas de resgate continuam as buscas por sobreviventes após o colapso de parte de um complexo residencial de 11 andares em Miami, no estado norte-americano da Florida, na madrugada de quinta-feira. Pelo menos três pessoas morreram e 99 pessoas continuam desaparecidas.