Estádio do Tottenham transformado em centro de vacinação contra a Covid-19

O estádio do Tottenham, em Londres, Inglaterra, foi transformado num centro de vacinação em massa contra Covid-19 durante o fim de semana. Nos estádios do West Ham, Chelsea e Charlton Athletic também foram administradas vacinas, no âmbito de um plano para vacinar mais londrinos, em especial a população mais jovem.