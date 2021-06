Estádios alemães com as cores do arco-íris em protesto contra decisão da UEFA

Vários estádios alemães estiveram iluminados com as cores do arco-íris, representativas da comunidade LGBTI, esta quarta-feira à noite, quando teve início o jogo do Euro 2020 entre a Alemanha e a Hungria. A iniciativa surgiu como forma de protesto contra a UEFA, que proibiu que isso acontecesse no Allianz Arena, em Munique, que iluminou o seu estádio de azul durante a partida.