“Estamos atentos às taxas de esforço dos hospitais”, garante secretário de Estado da Saúde

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales reagiu à carta enviada pelas administrações de sete hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, que criticam a distribuição de doentes entre os hospitais da região e dizem que as unidades periféricas têm maior taxa de esforço do que as centrais.