Este é o maior espetáculo subaquático de sereias e entrou para o Guinness

O Atlantis Sanya resort, na província chinesa de Hainan, entrou para o Livro de Recordes do Guinness ao apresentar o maior espetáculo subaquático de sereias, com 110 mergulhadoras com caudas de sereia a nadar num aquário com peixes.