Este Russell Terrier ajuda o exército ucraniano a detetar explosivos deixados pelos russos

As unidades dos Serviços de Emergência da Ucrânia contam com um parceiro especial para detetar explosivos deixados pelas tropas russas: um cão da raça Russell Terrier. No vídeo, divulgado esta segunda-feira, é possível ver o animal a viajar com a equipa de desminagem para a cidade de Chernihiv.