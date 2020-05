Estrelas do futebol feminino da Bielorrússia continuam a jogar apesar da ameaça do coronavírus

Equipa do FC Minsk venceu o Dnepr Mogilev por 10 a 0. A Premier League da Bielorrússia começou na passada quinta-feira, tendo sido adiada por duas semanas depois de vários jogadores terem estado em contacto com pessoas infetadas com a Covid-19.