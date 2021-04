Estudantes sul coreano rapam a cabeça em protesto contra planos do Japão para Fukushima

Mais de 30 estudantes sul-coreanos raparam as cabeças, esta terça-feira, em protesto contra a decisão do Japão de descarregar para o mar a água que está armazenada na central nuclear de Fukushima. A China e a Coreia do Sul, países vizinhos, opõem-se a esta decisão.