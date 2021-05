Exército israelita afirma ter destruído drone subaquático do Hamas

O exército israelita divulgou um vídeo, na segunda-feira, que mostra uma explosão perto de uma praia no norte de Gaza. Segundo os militares, foi destruído um “navio submergível não tripulado, antes do seu lançamento". As imagens mostram ainda um ataque aéreo a um veículo que, segundo os israelitas, transportava elementos do Hamas.