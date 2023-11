Exército israelita divulga imagens dos túneis do Hamas sob o Hospital Al Shifa

Um vídeo divulgado pelo exército israelita mostra um túnel reforçado do Hamas debaixo do hospital Al Shifa. O túnel era acedido através de um poço exterior e conduzia a uma outra abertura num jardim de infância de Gaza. No terreno, o exército israelita mostrou dezenas de armas, granadas e outros explosivos que tinham sido recolhidos nos últimos dias no interior do hospital.