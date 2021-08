Explosão em autocarro na Rússia faz dois mortos e 17 feridos

Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas na sequência de uma explosão dentro de um autocarro na cidade de Voronezh, no centro da Rússia, na quinta-feira à noite. A explosão aconteceu numa paragem e a bordo do autocarro estavam 30 passageiros. As autoridades estão a investigar as causas do rebentamento.