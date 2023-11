Exposição de animais da selva com LEDs em Paris

O Museu Nacional de História Natural de França iluminou várias esculturas de animais da selva como tigres, pavões e elefantes para realçar a sua importância no nosso ecossistema. As esculturas são criações originais iluminadas com lâmpadas LED de baixo consumo e são produzidas pela China Light Festival, uma empresa chinesa de Sichuan.