Falta de distanciamento em centro de vacinação de Matosinhos gera onda de críticas

O Hospital de Matosinhos afirmou que o centro de vacinação foi criado com todas as condições de segurança para que seja cumprido o distanciamento e justificou os ajuntamentos com o facto de as pessoas não respeitarem o horário a quem têm agendada a toma da vacina.