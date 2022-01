Família de jovem que morreu após ter alta hospitalar explica como tudo aconteceu

Pedro Carvalho, de 20 anos, morreu horas depois de ter tido alta do hospital de Águeda. Tinha recorrido aos serviços de urgência, no início da madrugada do passado dia três, devido a dores no peito com irradiação para o braço. A família acusa o hospital de negligência médica.