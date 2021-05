Familiares constroem piras para queimar corpos de vítimas da Covid-19 na Índia

Ambulâncias com os corpos das vítimas mortais, que se somam a uma velocidade catastrófica, aguardam à porta do crematório na cidade de Bengaluru. Trabalhadores do crematório e familiares das vítimas constroem piras para que os corpos sejam cremados dignamente.