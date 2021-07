Finlandeses vão a banhos na noite mais quente desde 2003

A Finlândia está a ser alvo de uma onda de calor e na noite desta quarta-feira as temperaturas atingiram um novo recorde: 24,2 graus. A combinação da temperatura e do fenómeno do sol da meia-noite levou os finlandeses a banhos, em Helsínquia, durante a madrugada.