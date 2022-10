Flores, lágrimas e emoção na homenagem às vítimas da tragédia em estádio de futebol na Indonésia

Dezenas de pessoas, entre elas o diretor e o treinador do Arema FC, juntaram-se no exterior do estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, na Indonésia, esta segunda-feira, para homenagear as 125 pessoas que morreram após uma invasão de campo e debandada que acabou em tragédia.