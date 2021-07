Fogo de artifício e um trator no centro histórico, assim se celebrou a vitória do Euro 2020 em Milão

A famosa Piazza del Duomo, em Milão, encheu-se de adeptos, no domingo à noite, para celebrar a vitória de Itália no Euro 2020. A festa fez-se com cânticos, bandeiras, fogo de artifício e até um trator foi levado para o centro histórico da cidade.