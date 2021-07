Greve do SEF provoca enchente no aeroporto de Lisboa

Esta sexta-feira estão a registar-se constrangimentos no controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial da ANA Aeroportos Portugal, esta situação deve-se à greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que decorre durante todo o dia de hoje.