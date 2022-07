Gritos e crianças a saltar de edifício: Vídeo mostra resgate dramático de casa em chamas nos EUA

Um vídeo registado com a câmara corporal de um polícia mostra um resgate dramático de um apartamento em chamas em Madison, no estado norte-americano do Indiana. Nas imagens, registadas no domingo, é possível ver várias pessoas a saltar do edifício, na maioria crianças.