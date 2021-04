"Guernica", a famosa obra de Picasso ganha uma versão em chocolate

Um grupo de 40 mestres chocolateiros do País Basco, em Espanha, está a criar uma versão do quadro "Guernica", de Pablo Picasso, em chocolate. A obra-prima do artista representa o bombardeamento de uma pequena cidade basca em 1937 e está exposto no Museu Reina Sofia, em Madrid.