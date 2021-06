Há 35 anos Maradona marcou o ‘golo do século’ e a Argentina celebra a data

A 22 de junho de 1986, Diego Maradona marcou dois golos frente à Inglaterra, no Campeonato do Mundo de Futebol, e o segundo foi considerado o “golo do século”. 35 anos depois, a data foi relembrada e celebrada por toda a Argentina.