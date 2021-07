Homem despista-se durante temporal e é resgatado com uma corda por populares no México

Um homem despistou-se e ficou preso dentro do carro, em Atizapan de Zaragoza, no México, na segunda-feira, durante as fortes tempestades que têm atingido o país. O condutor foi resgatado por populares, que usaram uma corda para ajudá-lo a sair do veículo.