Homem dispara sobre mulher e tenta matar-se em Almeirim. Vítima e agressor em estado grave

Um homem atirou sobre a mulher, atingindo-a no pescoço, e tentou suicidar-se em seguida com um tiro na cabeça, ao final da noite de domingo, junto ao Jardim das Tílias, no centro de Almeirim, em contexto de violência doméstica.