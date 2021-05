Homem entra com carro dentro de esquadra de polícia nos EUA

Uma câmara de videovigilância captou o momento em que um homem entra com o carro dentro de uma esquadra de polícia na cidade de Havre de Grace, no estado norte-americano do Maryland. Momentos antes, o condutor tinha ligado para outra esquadra a ameaçar querer matar um agente. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido.