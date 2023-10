Condutor invade esquadra com carro nos EUA

A polícia de Nova Jersey, nos EUA, divulgou um vídeo onde é possível ver um homem a invadir uma esquadra com o carro. O condutor sai do veículo com as mãos no ar e acaba detido. O suspeito já tinha embatido contra uma casa antes de invadir a esquadra. Não há registo de feridos.