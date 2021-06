Homem que tinha leão em casa descoberto após publicar vídeos no TikTok

A autoridades do Camboja apreenderam, no domingo, um leão que era mantido em cativeiro numa moradia da capital, Phnom Penh. O animal, com um ano e meio, foi descoberto dois meses depois de o dono, de nacionalidade chinesa, publicar vídeos com ele na rede social TikTok.